Два птенца появились на свет в центре помощи «Дом белого аиста»

Два аистенка появились в Волонтёрском центре помощи аистам «Дом белого аиста». Об этом сообщается в социальных сетях центра.

Птенцов решили вывести Граф из деревни Кусва Псковского района, привезённый сотрудницей зоозащиты весной 2020 года, и Гликерия из Тверской области, спасённая ветеринарами Бельской станции осенью 2018 года. Обе птицы травмированы: у Графа нет части левого крыла, у Глаши – части правого.

Самка отложила три яйца весной этого года. «Не было совершенно никакой уверенности в том, что яйца оплодотворены и птенцы вылупятся. Никаких специальных условий для этой пары мы не создавали, как говорится, проживали на общих основаниях вместе с другими аистами», - отметили в центре помощи аистам.

Тем не менее, первый птенец вылупился 10 июня, потом на свет появились ещё два. Последний оказался слабым и не выжил. Два других в порядке: они уже совсем большие.