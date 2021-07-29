Два птенца появились на свет в центре помощи «Дом белого аиста»

Два аистенка появились в Волонтёрском центре помощи аистам «Дом белого аиста». Об этом сообщается в социальных сетях центра.
Два аистенка появились в Волонтёрском центре помощи аистам «Дом белого аиста». Об этом сообщается в социальных сетях центра.
Птенцов решили вывести Граф из деревни Кусва Псковского района, привезённый сотрудницей зоозащиты весной 2020 года, и Гликерия из Тверской области, спасённая ветеринарами Бельской станции осенью 2018 года. Обе птицы травмированы: у Графа нет части левого крыла, у Глаши – части правого.
Самка отложила три яйца весной этого года. «Не было совершенно никакой уверенности в том, что яйца оплодотворены и птенцы вылупятся. Никаких специальных условий для этой пары мы не создавали, как говорится, проживали на общих основаниях вместе с другими аистами», - отметили в центре помощи аистам.
Тем не менее, первый птенец вылупился 10 июня, потом на свет появились ещё два. Последний оказался слабым и не выжил. Два других в порядке: они уже совсем большие.
Росли малыши в гнезде на земле. «Днём с птенцами находился в основном папа. Очень трогательно было наблюдать, как в клюве он носит воду для них и поливает, чтобы птенцы не перегрелись на жаре, как растопырив крылья защищает от солнца, как огромная птица с нежностью кормит едва вылупившихся малышей и яростно защищает их от всех, кто приближается к гнезду», - говорится в сообщении.
Аистята скоро встанут на крыло и улетят из приюта. «Так хочется, чтобы мир был добр к ним, беды обходили стороной, и два верных крыла хранили их!» - написали сотрудники центра и предложили псковичам выбрать имена для птенцов.
Исходя из размеров молодых птиц, специалисты предположили, что это самцы. Один стал агрессивным и смелым, а второй, наоборот, вырос пугливым - когда ему страшно, он ложится и прячется.
Всего в этом году аисты-инвалиды сформировали девять пар. Однако, больше никто не решился вывести птенцов.
В приюте также отметили, что цели разводить аистов у них нет. Тем более, что в Псковской области с ними всё в порядке. Но и запретить птицам размножаться они не могут. «Благо это не хищные звери, а всего лишь прекрасные птицы, которые вырастут и улетят», - заключили специалисты.