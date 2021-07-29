Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 29 июля

29 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, однако, уже ночью погода успокоится. Ветер – западный, умеренный. В отдельных районах при грозе порывы будут усиливаться.

Максимальная температура в этот день составит от 23 до 28 градусов тепла, минимальная – от 11 до 16 градусов.

В Пскове, по прогнозам синоптиков, пройдут кратковременный дождь и гроза. Ночью осадков не обещают. Воздух в городе прогреется до +25...+27 градусов днём. Ночью столбики термометров упадут до +14...+16 градусов.

От 24 до 26 градусов тепла, кратковременные дожди и гроза ожидаются в Великих Луках днем. Ночью будет преимущественно без осадков, минимальная температура составит +13...+15 градусов.