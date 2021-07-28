К строительству соцгородка в Пскове могут привлечь студотряды

К строительству социального городка в деревне Борисовичи Псковского района могут привлечь студотряды. Речь об этом шла на совещании губернатора Михаила Ведерникова с профильными специалистами 28 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время на некоторых корпусах ведутся монолитные работы. После заливки перекрытий специалисты смогут приступить к монтажу кровли.

Заместитель губернатора Василий Осипов отметил, что часть строительно-монтажных работ возьмут на себя дополнительные субподрядные организации. В частности, достигнуты договоренности по монтажу систем канализации, водоснабжения и отопления, прокладке внутренних электросетей, а также слаботочных систем. Некоторые субподрядчики уже вышли на площадку, остальные приступят к работам в ближайшее время.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова добавила, что вопросы приобретения оборудования также уже отработаны. На эти цели планируется выделить около 86 млн рублей.

«Технические задания проработаны, готовится конкурсная документация. На особом контроле работа по корректировке проектной документации и подписание дополнительного соглашения с Минтруда. Отработан и вопрос со складом, где временно будет размещаться приобретенное оборудование», — сказала она.