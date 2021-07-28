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Общество / Соцзащита

К строительству соцгородка в Пскове могут привлечь студотряды

28 июля 2021 года, 21:25

К строительству социального городка в деревне Борисовичи Псковского района могут привлечь студотряды. Речь об этом шла на совещании губернатора Михаила Ведерникова с профильными специалистами 28 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

К строительству соцгородка в Пскове могут привлечь студотряды

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В настоящее время на некоторых корпусах ведутся монолитные работы. После заливки перекрытий специалисты смогут приступить к монтажу кровли.

Заместитель губернатора Василий Осипов отметил, что часть строительно-монтажных работ возьмут на себя дополнительные субподрядные организации. В частности, достигнуты договоренности по монтажу систем канализации, водоснабжения и отопления, прокладке внутренних электросетей, а также слаботочных систем. Некоторые субподрядчики уже вышли на площадку, остальные приступят к работам в ближайшее время.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова добавила, что вопросы приобретения оборудования также уже отработаны. На эти цели планируется выделить около 86 млн рублей.

«Технические задания проработаны, готовится конкурсная документация. На особом контроле работа по корректировке проектной документации и подписание дополнительного соглашения с Минтруда. Отработан и вопрос со складом, где временно будет размещаться приобретенное оборудование», — сказала она.

К строительству соцгородка в Пскове могут привлечь студотряды

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Кроме того, участники рассмотрели возможность привлечения дополнительных специалистов, в том числе из студотрядов. Молодые люди готовы помочь в выполнении работ, не требующих специализированной подготовки.

В результате глава региона дал профильным специалистам ряд поручений и анонсировал выездное совещание на объекте в начале августа.

Социальный городок возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» направления «Демография». 

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