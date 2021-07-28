Псковские водоёмы зацвели из-за аномально жаркой погоды

Из-за аномально жаркой погоды в Псковской области зацвели водоёмы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на старшего преподавателя кафедры географии ПсковГУ Валентину Лилейкину.

«Из-за жары развиваются водоросли, которые встречаются в маленьком количестве, микроорганизмы тоже активно начинают развиваться», - рассказала Валентина Лилейкина и добавила, что подобные явления наблюдаются не каждый год.

Таким же жарким, по словам преподавательницы, было лето в 1993 году. Тогда река Великая в Пскове изменила цвет воды на бирюзовый. В прошлом году псковичи также могли наблюдать за цветением в Елизаровском озере. Оно продолжалось несколько недель.

Изменение температуры влияет не только на растительный мир, но и на животный, отметила Валентина Лилиейкина. От жары рыбы гибнут.

Желающим искупаться преподаватель ПсковГУ рекомендовала изучить исследования качества воды, которые проводит Роспотребнадзор. Однако, причин запрещать купание в цветущем водоёме она не видит.