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Общество

Псковские водоёмы зацвели из-за аномально жаркой погоды

28 июля 2021 года, 18:14

Из-за аномально жаркой погоды в Псковской области зацвели водоёмы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на старшего преподавателя кафедры географии ПсковГУ Валентину Лилейкину.

Псковские водоёмы зацвели из-за аномально жаркой погоды

«Из-за жары развиваются водоросли, которые встречаются в маленьком количестве, микроорганизмы тоже активно начинают развиваться», - рассказала Валентина Лилейкина и добавила, что подобные явления наблюдаются не каждый год.

Таким же жарким, по словам преподавательницы, было лето в 1993 году. Тогда река Великая в Пскове изменила цвет воды на бирюзовый. В прошлом году псковичи также могли наблюдать за цветением в Елизаровском озере. Оно продолжалось несколько недель. 

Изменение температуры влияет не только на растительный мир, но и на животный, отметила Валентина Лилиейкина. От жары рыбы гибнут.

Желающим искупаться преподаватель ПсковГУ рекомендовала изучить исследования качества воды, которые проводит Роспотребнадзор. Однако, причин запрещать купание в цветущем водоёме она не видит.

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