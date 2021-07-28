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Спорт

Этап Чемпионата России по ралли состоится в Псковской области 30 и 31 июля

28 июля 2021 года, 17:39

В Псковской области состоится IV этап Чемпионата России по ралли 30 и 31 июля, сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автофедерации Олег Мыслевич в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 28 июля.

Всего в ралли участвуют порядка 50 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Петрозаводска, Екатеринбурга, Владимира, Калининграда, Ярославля, Смоленска, Ижевска, Челябинска и Комсомольска-на-Амуре.

Олег Мыслевич отметил, что из-за пандемии коронавируса в ралли не смогут участвовать пилоты из Прибалтики. «Тем не менее разрешение получили белорусские спортсмены — 6 экипажей будет», - рассказал он.

Официальная церемония открытия ралли состоится 30 июля в 17:45 на горе Соколихе возле монумента в память о Ледовом побоище. Пилоты стартуют в 18:00. Им предстоит проехать в первый день по трём спецучасткам, в том числе по двум новым в деревне Луговицы Палкинского района. В 21:41 будет финиш 1-го дня.

31 июля спортсмены стартуют в 10:00 из сервис-парка на картодроме «Печорский» в Печорском районе. Награждение состоится в загородном центре «Раздолье» в Пскове вечером того же дня.

Общая протяженность трассы составит 447 км, из которых порядка 121 км – это скоростные участки. Самый длинный участок достигает 24 км, самый короткий - девяти. При этом дорога будет покрыта гравием и грунтом.

Гонка носит статус 4-ого этап Чемпионата России по ралли, финального этапа 10-го, юбилейного, Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». 

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