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Общество

Слухи об отсутствии воды в одной из деревень опровергли власти Себежского района

28 июля 2021 года, 16:44

Полное отсутствие воды в деревне Борисенки Себежского района – это слухи, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя главы администрации района Андрея Ляшкевича.

Слухи об отсутствии воды в одной из деревень опровергли власти Себежского района

«Никаких разрывов водопровода не было, к нам даже не поступало ни одного официального заявления об отсутствии водоснабжения», – отметил Андрей Ляшкевич. 

Перебои с водой могли быть в деревне из-за опустошения накопительных ёмкостей на водокачках. По словам замглавы районной администрации,  это происходит из-за расходования большого количества воды на полив огорода.

В настоящее время давление в скважине есть. «Вода подаётся до потребителей, а где она там у кого-то не течет, это надо выяснять», – подчеркнул Андрей Ляшкевич и добавил, что районная администрация уже направила в деревню бригаду водопроводчиков. Они обследуют каждый участок и выяснят, где есть перебои с водой. 

Если неполадки есть, специалисты их устранят, заверил представитель районной администрации.

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