Слухи об отсутствии воды в одной из деревень опровергли власти Себежского района

Полное отсутствие воды в деревне Борисенки Себежского района – это слухи, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя главы администрации района Андрея Ляшкевича.

«Никаких разрывов водопровода не было, к нам даже не поступало ни одного официального заявления об отсутствии водоснабжения», – отметил Андрей Ляшкевич.

Перебои с водой могли быть в деревне из-за опустошения накопительных ёмкостей на водокачках. По словам замглавы районной администрации, это происходит из-за расходования большого количества воды на полив огорода.

В настоящее время давление в скважине есть. «Вода подаётся до потребителей, а где она там у кого-то не течет, это надо выяснять», – подчеркнул Андрей Ляшкевич и добавил, что районная администрация уже направила в деревню бригаду водопроводчиков. Они обследуют каждый участок и выяснят, где есть перебои с водой.

Если неполадки есть, специалисты их устранят, заверил представитель районной администрации.