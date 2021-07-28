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Общество / Здоровье

Более 2,3 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Псковскую область

28 июля 2021 года, 16:01

Более 2 тыс. 300 доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Псковскую область. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Более 2,3 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Псковскую область

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Гаращенко, препарат «Спутник Лайт», прежде всего, предназначен для ревакцинации. 

Также в Псковскую область прибыла дополнительная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» — 20 тысяч доз. По словам главы региона, 5 тысяч доз планируется направить на вакцинацию педагогов, а остальные 15 тысяч – распределить по районным медучреждениям.

Михаил Ведерников также отметил, что запросы на дополнительные партии вакцины необходимо отправлять в федеральный центр своевременно. При этом должен быть соблюдён ассортимент препаратов.

Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», поступающие в регион в небольшом количестве, губернатор поручил распределять адресно. В первую очередь препараты должны получать пациенты, которым они предписаны по рекомендации врача.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников поручил до конца месяца завершить вакцинацию работников сферы образования.  

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