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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников поручил завершить вакцинацию педагогов до конца месяца

28 июля 2021 года, 15:48

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил завершить вакцинацию работников сферы образования до конца текущего месяца. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поручил завершить вакцинацию педагогов до конца месяца

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что в область поступила дополнительная партия вакцины от коронавируса — 20 тысяч доз «Гам-Ковид-Вак». Четверть поступивших препаратов – 5 тысяч доз – выделена для вакцинации педагогов. Необходимо привить 60% сотрудников, напомнил глава региона.

Стороны также обсудили необходимость наращивания ПЦР-тестирования. Губернатор заметил, что исследования должны проводиться пациентам старше 50 лет, гражданам с пневмонией, вирусными заболеваниями и симптомами респираторных инфекций, людям из очагов заражения. Это необходимо, чтобы избежать в Псковской области распространения новых штаммов COVID-19.

В ходе совещания рассматривались и корректировка сроков проведения обязательной вакцинации, и организация прививочной кампании среди иностранных граждан, в том числе студентов.

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