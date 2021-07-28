И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству стал Станислав Стармолотов

По предложению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова исполняющим обязанности руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству назначен Станислав Стармолотов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Эта сфера для вас знакома, но помимо этого есть еще ряд направлений, которыми занимается комитет. Там тоже много сложных, но решаемых вопросов. Уверен, что все свои силы, опыт в ближайшее время вы сконцентрируете на достижении результата», — отметил глава региона в ходе рабочей встречи со Станиславом Стармолотовым.
И. о. председателя профильного комитета, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие. «Я понимаю, что обязан соответствовать той высокой планке, что задал в своей работе Борис Андреевич. Я приложу все силы, чтобы никого не подвести и достойно соответствовать занимаемой должности», — сказал он.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В ходе рабочей встречи стороны обсудили модернизацию дорожной сферы региона. Среди основных задач нового руководителя Михаил Ведерников выделил сохранение существующего ритма и качества.
«От вас нужен не только системный менеджмент, нужно будет работать с новыми вызовами, новыми рисками, потому что объемы привлекаемых средств беспрецедентно велики и до сих пор увеличиваются. Это, конечно, результат нашей системной работы с Росавтодором, Министерством транспорта РФ, федеральным центром», — сказал глава региона и заверил, что администрация окажет всю необходимую поддержку.
Также Михаил Ведерников отметил успехи предыдущего руководителя профильного комитета Бориса Елкина, который также присутствовал на встрече.
Теперь Борис Елкин является первым заместителем главы администрации Пскова.