И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству стал Станислав Стармолотов

По предложению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова исполняющим обязанности руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству назначен Станислав Стармолотов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Эта сфера для вас знакома, но помимо этого есть еще ряд направлений, которыми занимается комитет. Там тоже много сложных, но решаемых вопросов. Уверен, что все свои силы, опыт в ближайшее время вы сконцентрируете на достижении результата», — отметил глава региона в ходе рабочей встречи со Станиславом Стармолотовым.

И. о. председателя профильного комитета, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие. «Я понимаю, что обязан соответствовать той высокой планке, что задал в своей работе Борис Андреевич. Я приложу все силы, чтобы никого не подвести и достойно соответствовать занимаемой должности», — сказал он.