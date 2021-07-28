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Происшествия / ЧП

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту доставки в приют в Пскове умирающих кошек

28 июля 2021 года, 13:47

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) по факту доставки в зооприют в Пскове 14-ти умирающих кошек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту доставки в приют в Пскове умирающих кошек

Там отметили, что проверка была начата после сообщений в СМИ, социальных сетях, а также заявлению в полицию от зоозащитной организации. Сейчас ведётся работа по установлению тех, кто совершил правонарушение.

Мужчина и женщина на личном автомобиле привезли в зооприют «Лесопилка» кошек. Они находились в завязанных мешках из-под сахара и коробках, которые были в багажнике автомобиля. При этом в тот период в регионе наблюдалась аномальная жара выше 30 градусов.

Когда зоозащитники вскрыли пакеты, оказалось, что 14 животных находятся в критическом состоянии из-за удушья, а один кот уже умер.

По словам людей, доставивших кошек, их лишь попросили перевезти коробки и пакеты, а отлавливали и упаковывали кошек соседи женщины, которой они принадлежали.

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