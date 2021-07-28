Полиция проводит проверку по факту повреждения стендов выставки «Псков в кино», которая была открыта на набережной реки Великой в Пскове в дни II Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Информацию о том, что неизвестные повредили стенды, на которых размещены кадры из фильм, снятых в Псковской области, на своей странице в Instagram разместил губернатор Михаил Ведерников. «Мы тратим огромное количество сил, времени, средств, чтобы наш город становился красивее, лучше, комфортнее и привлекательнее. Давайте не будем проходить мимо тех, кто мусорит, кто ломает скамейки и урны. Очень надеюсь, что личности вандалов будут установлены правоохранительными органами с соответствующими последствиями», - написал глава региона.

В пресс-службе УМВД отметили, что после сообщения о произошедшем на место выезжала следственно-оперативная группа, чтобы зафиксировать повреждения. В настоящее время участковый уполномоченный полиции проводит проверку: изучаются камеры видеонаблюдения на набережной в Пскове, организован опрос работников близлежащих к месту происшествия торговых точек, идёт работа по установлению причастных.