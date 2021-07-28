Скелетированные останки человека обнаружены в Гдовском районе

В Гдовском районе на окраине болота Чистый мох примерно в 10 километрах от посёлка Ямм найдены скелетированные человеческие останки, пишет Телеграм-канал «Псковская сводка». Кости и фрагменты одежды нашли местные жители, которые отправились в лес на сбор ягод.

Факт обнаружения останков подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области. Сейчас по данному факту ведётся проверка, устанавливается личность погибшего.

Кроме того, следователи изучают материалы по пропавшим без вести в той местности, где были найдены останки.