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Общество / Здоровье

Впервые за месяц в Псковской области за сутки выявили менее 120 случаев коронавируса

28 июля 2021 года, 11:31

В Псковской области впервые за последний месяц выявили менее 120 новых случаев коронавируса за сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram. Он отметил, что последний раз менее 120 заражённых были выявлены 30 июня.

За минувшие сутки, 27 июля, коронавируса подтвердился у 118 человек, в том числе у 24-х жителей Великих Лук (всего 7 тыс. 72), 19-ти - Пскова (всего 15 тыс. 532). В Красногородском районе добавились 10 больных (всего 293), в Псковском районе — восемь (всего 3 тыс. 549), по семь — в Великолукском (всего 991) и в Куньинском (всего 393) районах, шесть - в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 130), пять - в Гдовском (всего 711). По четыре человека заразились в Плюсском (всего 748), Себежском (всего 720), Стругокрасненском (всего 496), Пустошкинском (всего 444), Усвятском (всего 295) районах,

три — в Невельском (всего 1 тыс. 655), по два — в Островском (всего 2039), Порховском (всего 1 тыс. 329), Пушкиногорском (всего 508), Палкинском (всего 452) районах, один — в Дедовичском районе (всего 955).

С начала пандемии коронавирус выявили у 43 тыс. 408 жителей Псковской области, выздоровели 35 тыс. 687 человек, в том числе 111 за минувшие сутки. Также в регионе зафиксированы 553 летальных исхода от этого заболевания.

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Комментарии

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Бабулечка
14:53 28.07.2021

Не надоело считать ещё. Будут прославлять супервакцины далее.

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