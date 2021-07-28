Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 28 июля

В Псковской области 28 июля днём прогнозируются кратковременные дожди, местами - грозы днём, ночью - небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер ожидается умеренный, южный, днем - с переходом к западным направлениям, при грозе в отдельных районах - порывистый.

Максимальная температура воздуха днём составит +22...+27 градусов, минимальная ночью — от +12 до +17 градусов.

В Пскове днем пройдут кратковременные дожди и гроза, ночью - преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +24...+26 градусов, ночью минимальная температура воздуха составит +14...+16.

В Великих Луках в течение дня ожидаются кратковременные дожди и гроза, ночью - небольшой кратковременный дождь. Днём столбики термометров поднимутся не выше +23...+25, ночью будет не холоднее +15...+17 градусов.