Организацию гарантийных работ на улице Леона Поземского в Пскове обсудили на совещании в администрации региона

Организацию гарантийных работ на улице Леона Поземского в Пскове обсудили на совещании во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Об основных направлениях, по которым выставлены штрафы, рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков. По его словам, в адрес подрядчика будут выставлены штрафные санкции на общую сумму более 5 млн рублей. В их число входят пени и взыскания за нарушение данного документа.

В настоящее время подрядчик завершает работы по укладке асфальта. Губернатор поручил взять качество и сроки данных работ на особый контроль, чтобы объект был полностью готов к началу августа.

Масштабная реконструкция в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» идет на участке улицы Леона Поземского (от улицы Герцена до Набат) с примыкающими улицами и перекрестками, обустройством кругового движения у церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Кроме того, в рамках проекта должны быть обустроены парк Строителей и сквер Народовластия.