Для российских школ планируют установить единый интернет-тариф. Вопрос о разработке механизма по его определению и фиксации рассмотрят в ближайшее время.

В ближайшее время будет проведен мониторинг стоимости услуг провайдеров в образовательных учреждениях и определены причины превышения цены на интернет-услуги. Руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях.

Почти треть российских школ переплачивают за интернет, говорится в исследовании ОНФ. По словам Елены Шмелевой, нужно определить и установить единый для всех регионов стандарт качества, предоставляемого общеобразовательным организациям интернет-соединения.

«Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью», - заявила Елена Шмелева.

Она отметила, что всех детей должен быть «равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка».

Госдума посчитала возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ.