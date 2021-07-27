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Культура / Событие

Некоторые композиции на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове будут исполнены впервые

27 июля 2021 года, 17:56

Некоторые классические композиции на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове исполнят впервые в России, заявил главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук и автор идеи «Летних сезонов» Николай Хондзинский в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 27 июля.

«Много музыки будет впервые исполняться в Пскове, а что-то — даже впервые в России. Каждый концерт уникальный. В предстоящем концерте больше мажорной радостной музыки», - сказал главный дирижер. 

Также псковичи услышат музыку эпохи барокко.

Ведущая солистка Мариинского театра, участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина, в свою очередь, отметила одаренность псковской публики. «Все, что мы предлагали, всегда встречалось очень горячо. И этим меня поразила и захватила псковская публика, для меня она теперь навсегда особенная», - сказала она.

Для солистки «Лавандовая ночь» — это одно из самых ожидаемых событий. Мария Баянкина отметила, что два концерта тяжело скажутся на голосе, однако, артисты на это идут осознанно, чтобы концерт смогли посетить все желающие.

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