Некоторые композиции на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове будут исполнены впервые

Некоторые классические композиции на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове исполнят впервые в России, заявил главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук и автор идеи «Летних сезонов» Николай Хондзинский в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 27 июля.

«Много музыки будет впервые исполняться в Пскове, а что-то — даже впервые в России. Каждый концерт уникальный. В предстоящем концерте больше мажорной радостной музыки», - сказал главный дирижер.

Также псковичи услышат музыку эпохи барокко.

Ведущая солистка Мариинского театра, участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина, в свою очередь, отметила одаренность псковской публики. «Все, что мы предлагали, всегда встречалось очень горячо. И этим меня поразила и захватила псковская публика, для меня она теперь навсегда особенная», - сказала она.

Для солистки «Лавандовая ночь» — это одно из самых ожидаемых событий. Мария Баянкина отметила, что два концерта тяжело скажутся на голосе, однако, артисты на это идут осознанно, чтобы концерт смогли посетить все желающие.