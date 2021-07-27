100-летие отмечает профессор ПсковГУ Прокопий Сорокун

Я помню, как мы отмечали 90-летие Прокопия Афанасьевича. Он не присел за всю торжественную часть ни разу, а это был почти час. Он до 91 года продолжал работать в университете и ясности его мыслей можно было позавидовать. Помню, когда узнала год его рождения, открутила назад и оказалось, что моим непосредственным преподавателем на целую ставку он был в возрасте 77 лет. Сам читал прекрасные лекции (посещаемость почти стопроцентная), вёл семинары и лаборатории, на которых учил мыслить, соединять теорию с практикой