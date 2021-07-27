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Общество / Жизнь замечательных людей

100-летие отмечает профессор ПсковГУ Прокопий Сорокун

27 июля 2021 года, 17:17

100-летие отмечает профессор Псковского государственного университета Прокопий Афанасьевич Сорокун. Об этом «Псковской правде» сообщили на кафедре психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ.

Прокопий Сорокун родился 26 июля 1916 года. Участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина, награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного знамени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За доблестный труд», «Медаль маршала Жукова».

100-летие отмечает профессор ПсковГУ Прокопий Сорокун
Прокопий Сорокун
Фото из личного архива
В 1947 году он поступил на первый курс исторического факультета Магнитогорского педагогического института. Через три года досрочно закончил обучение в вузе, после чего работал учителем истории и логики в средней школе поселка Невдубстрой Ленинградской области. В 1953 году успешно защитил диссертацию на степень кандидата педагогических наук и работал сначала ассистентом, затем старшим преподавателем на кафедре психологии Ленинградского педагогического института.

100-летие отмечает профессор ПсковГУ Прокопий Сорокун
Прокопий Сорокун
Фото из личного архива
В 1957 году переехал в Псков и начал работу на межфакультетской кафедре педагогики и психологии Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова в должности старшего преподавателя, а потом в должности доцента. В 1968 году он защитил докторскую диссертацию по психологии. Через два года ему было присвоено звание профессора.

В 1977 году в институте была образована кафедра психологии, которую возглавил Прокопий Сорокун. В 1996 году на базе кафедры был создан психолого-педагогический факультет. Прокопий Афанасьевич — автор более 50 научных работ, в том числе научных монографий, статей и учебных пособий по общей психологии.

100-летие отмечает профессор ПсковГУ Прокопий Сорокун
Прокопий Сорокун
Фото из личного архива

Я помню, как мы отмечали 90-летие Прокопия Афанасьевича. Он не присел за всю торжественную часть ни разу, а это был почти час. Он до 91 года продолжал работать в университете и ясности его мыслей можно было позавидовать. Помню, когда узнала год его рождения, открутила назад и оказалось, что моим непосредственным преподавателем на целую ставку он был в возрасте 77 лет. Сам читал прекрасные лекции (посещаемость почти стопроцентная), вёл семинары и лаборатории, на которых учил мыслить, соединять теорию с практикой

100-летие отмечает профессор ПсковГУ Прокопий СорокунДиана Грибанова, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ

Доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук педагогического образования, Заслуженный работник высшей школы РФ, почетный член Псковского регионального отделения Российского психологического общества — Прокопий Сорокун яркий представитель поколения ученых-психологов, которые стояли у самых основ зарождения научной психологии в России.

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