Грозы и ливни пройдут по южным районам Псковской области в ближайшее время

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 27 июля начиная с период 16:00 - 19:00. Преимущественно непогода будет наблюдаться в южных районах, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на областное Управление МЧС.

Как ранее сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, погода изменится под влиянием фронта окклюзии уже с 28 июля. Возможно, регион накроют ливни, грозы и шквалистое усиление ветра. Температура понизится где-то на 5 градусов.

При этом август в Псковской области прогнозируется теплее нормы на 1-2 градуса.