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Общество

Грозы и ливни пройдут по южным районам Псковской области в ближайшее время

27 июля 2021 года, 17:19

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 27 июля начиная с период  16:00 - 19:00. Преимущественно непогода будет наблюдаться в южных районах, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на областное Управление МЧС.

Как ранее сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, погода изменится под влиянием фронта окклюзии уже с 28 июляВозможно, регион накроют ливни, грозы и шквалистое усиление ветра. Температура понизится где-то на 5 градусов. 

При этом август в Псковской области прогнозируется теплее нормы на 1-2 градуса. 

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