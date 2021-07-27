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Экономика

На поддержку фермеров и сельхозкооперативов Псковской области направят порядка 70 млн рублей

27 июля 2021 года, 16:42

Фермеры и сельхозкооперативы Псковской области получат государственную поддержку для малых форм хозяйствования сферы агропромышленного комплекса. Общий объем грантовой поддержки составит порядка 70 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

На поддержку фермеров и сельхозкооперативов Псковской области направят порядка 70 млн рублей

Так, в рамках программы «Агростартап» семь фермеров, работающих в молочном животноводстве, козоводстве и растениеводстве, получат 26 млн рублей. Проект реализуется в Псковской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 2019 года. За этот период грантовую поддержку объемом 23 млн рублей получили 8 фермеров.

«Агростартап» позволяет получить от государства на безвозмездной основе от 3 до 5 млн рублей на развитие своего хозяйства. Средства предоставляются на условиях софинансирования, однако, поддержка государства не может превышать 90% от необходимой суммы.

Кроме того, еще один грант на развитие материально-технической базы получит один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Другой грантовый конкурс выиграли две семейные животноводческие фермы по молочному животноводству и птицеводству.

Грантовая поддержка фермерских хозяйств области существует уже десятый год. Помощь уже получили 155 фермерских хозяйств: 125 начинающих фермеров и 30 семейных животноводческих ферм. Сумма финансирования - 381 млн рублей.

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