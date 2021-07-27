Эксперт рассказала, что покупали российские звезды в псковском антикварном магазине

Букинистическую литературу чаще всего покупали известные артисты в псковском антикварном салоне. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на владелицу магазина Серафиму Мамедову.

По ее словам, в магазине побывало много знаменитостей. «Бычков, Шакуров, Талызина, Дарья Мороз, Лолита», - рассказала Серафима Мамедова. И добавила, что певице очень понравился магазин. «Лолита интересовалась книжками антикварными, купила книгу старую православную», - рассказала она.

Актриса Дарья Мороз интересовалась фарфором и букинистической литературой, купила подписное издание Достоевского.

Заглядывают в «Находку» и некоторые местные политики, в основном, ради того, чтобы пополнить свои домашние библиотеки редкими старыми изданиями.

По словам хозяйки магазина, за три десятка лет через антикварный салон прошло множество вещей. Часть из них можно увидеть в одном из псковских кафе. Много старинных вещей уехало за пределы Пскова и даже страны. Особенно много иностранцев заглядывало в магазинчик в Ганзейские дни в 2019 году. «В Ганзу было очень интересно работать. Много интересных заходило. Туристы, артисты, - вспоминает она. - Чаще всего гости интересовались советскими открытками».