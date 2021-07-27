Россия не будет признавать однополые семейные отношения

Россия не будет исполнять решение Европейского суда по правам человека по однополым бракам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам «ценностей». Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», - отметил он.

ЕСПЧ признал, что Россия нарушает право на частную жизнь, которое предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Однако, у России есть полномочия и основания игнорировать ЕСПЧ в вопросах регистрации однополых браков. Решения Европейского суда противоречат законодательству и внутреннему укладу страны. Так, в Конституции есть норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины», которую приняли летом прошлого года с поправками.

Кроме того, однополые браки могут разрушить институт семьи и традиционный уклад, считает псковский семейный психолог Алёна Николаева.

«Однополые браки — это не всегда свобода выбора, в большинстве случаев, это нежелание испытывать глубокую близость, а значит - любовь. Если думать логически, однополый брак - это в большинстве случаев компенсация «я нахожу легкий способ не чувствовать, я учусь чувствовать поверхностно». Настоящая близость возникает в открытой и качественной коммуникации», - отметила Алёна Николаева.

В настоящее время регистрация однополых браков легализована в 16 европейских странах.