Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Псковская правда» была одним из первых СМИ, вышедших в интернет

27 июля 2021 года, 14:25

«Псковская правда» была в числе первых СМИ Псковской области, вышедших в интернет. Об этом эксперт в области интернет-технологий Максим Саломатин рассказал в материале газеты к 27-летию псковского интернета. 

По его словам, одним из первых продуктов студии web-дизайна «Вороний камень», одним из создателей которой он был, стал сайт pskov.org.ru. Сначала на портале размещалась информация о работе некоммерческих организаций, а в 1999 году разработчики сайта договорились с руководством газеты «Новости Пскова» о публикации материалов из свежих номеров. Фактически, именно эта газета стала первым псковским СМИ, появившемся в интернете.

Второй была «Псковская правда». С сентября 1999 года материалы газеты начали выходить и на pskov.org.ru, и на странице pravda.pskov.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Некоторые композиции на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове будут исполнены впервые
Грозы и ливни пройдут по южным районам Псковской области в ближайшее время
100-летие отмечает профессор ПсковГУ Прокопий Сорокун
На поддержку фермеров и сельхозкооперативов Псковской области направят порядка 70 млн рублей
Россия не будет признавать однополые семейные отношения
Эксперт рассказала, что покупали российские звезды в псковском антикварном магазине
Две тысячи человек смогут посетить концерт Пелагеи на праздновании 1000-летия Усвят
Здание бывшего управления рынками в Пскове будет сдано в аренду
Эксперт рассказал о самом посещаемом псковском сайте на заре появления интернета

Комментарии

Авторизация
No comments
Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Общество
27 июля 16:35

Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы.

Одно окно

Общество
27 июля 11:45

Одно окно

Заболевший ковидом житель Пыталовского района рассказал, как 3,5 часа стоял в общей очереди ко врачу
Сеть с историей

Общество
27 июля 11:46

Сеть с историей

«Псковская правда» вспомнила, с чего начинался региональный интернет