«Псковская правда» была одним из первых СМИ, вышедших в интернет

«Псковская правда» была в числе первых СМИ Псковской области, вышедших в интернет. Об этом эксперт в области интернет-технологий Максим Саломатин рассказал в материале газеты к 27-летию псковского интернета.

По его словам, одним из первых продуктов студии web-дизайна «Вороний камень», одним из создателей которой он был, стал сайт pskov.org.ru. Сначала на портале размещалась информация о работе некоммерческих организаций, а в 1999 году разработчики сайта договорились с руководством газеты «Новости Пскова» о публикации материалов из свежих номеров. Фактически, именно эта газета стала первым псковским СМИ, появившемся в интернете.

Второй была «Псковская правда». С сентября 1999 года материалы газеты начали выходить и на pskov.org.ru, и на странице pravda.pskov.ru.