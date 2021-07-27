Две тысячи человек смогут посетить концерт Пелагеи на праздновании 1000-летия Усвят

Две тысячи человек смогут посетить концерт певицы Пелагеи на праздновании 1000-летия Усвят 31 июля. Такое количество согласовало Управление Роспотребнадзора по Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 27 июля.

Глава профильного комитета уточнила, что главная сцена будет размещаться за пределами Усвят – в районе Юрьевых Гор. Не все смогут добраться до этого места, поэтому в поселке будет установлен специальный экран.

Трансляцию концерта, по словам Тимофеевой, смогут посмотреть еще около 500 зрителей. «Мы ждем максимального отклика», - отметила она.

Начало концерта — в 19:20.

Подробнее о выступлении Пелагеи и программе празднования 1000-летия Усвят читайте здесь >>>