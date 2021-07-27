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Общество

Эксперт рассказал о самом посещаемом псковском сайте на заре появления интернета

27 июля 2021 года, 13:00

Самым посещаемым псковским сайтом на заре появления интернета был pskov.ru - официальный портал администрации Псковской области. Об этом «Псковской правде» рассказал эксперт в области интернет-технологий Максим Саломатин.

Доменное имя pskov.ru было зарегистрировано в октябре 1996 года. На этот период сайт был практически единственным и самым посещаемым в регионе, именно на него попадали все, кто искал какую-либо информацию о Пскове или области.  

В начале 2000-х годов появился первый сайт о Пскове - «Доброе утро, Псков». Это был проект интернет-лаборатории Псковского вольного института, которой руководил Денис Шумаков. 

Местные власти оценили работу и заказали создание официального сайта администрации города. «Мы были ребята хорошие, но энтузиасты. И бюджеты были такие, энтузиастские», - поделился Денис Шумаков. За создание сайта он был удостоен медали к 1100-летию Пскова. А сам портал стал призёром на всероссийском конкурсе муниципальных сайтов.

Подробнее о том, как создавались первые псковские сайты, читайте здесь >>>

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