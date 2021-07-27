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Общество

Один из создателей первых псковских сайтов рассказал, какое информагентство заработало раньше других

27 июля 2021 года, 12:38

Первым информационным агентством Псковской области был портал Nota Вene, рассказал «Псковской правде» эксперт в области интернет-технологий Максим Саломатин.

Один из создателей первых псковских сайтов рассказал, какое информагентство заработало раньше других
Максим Саломатин

«Это было некоммерческое информационное агентство, которое обслуживало общественные организации. Мы первыми в регионе предложили публиковать пресс-релизы в режиме реального времени: только что-то произошло, а мы уже опубликовали», - отметил эксперт и добавил, что проект бесплатно создали в первой псковской студии web-дизайна «Вороний камень».

Еще одно информационное агентство, по его словам, заработало в 2000 году. Однако, это уже был другой формат - лента новостей. Годом позже заработало Псковское агентство информации, которое в этом году отмечает 20-летие.  

«На тот момент сайт «Псковское агентство информации» уже существовал, но посещаемость была ниже и все это было в формате интернет-форума, не более», - подчеркнул Максим Саломатин. За полгода ПАИ обогнало своего предшественника по посещаемости. 

Подробнее о становлении псковского интернета, которому на днях исполнилось 27 лет,  можно узнать здесь

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