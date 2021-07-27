Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Август в Псковской области ожидается теплее климатической нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы. Это обусловлено чередованием полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов.

В первых двух декадах месяца синоптики прогнозируют от 21 до 26 градусов тепла, с повышением в отдельные дни до 27-29 градусов.

Месячная сумма осадков составит 70-120% от нормы. При этом есть вероятность гроз с порывами ветра до 15-18 м/сек.