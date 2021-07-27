Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание по делу об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, состоится в Псковском областном суде 9 августа в 10:00. Об этом «Псковской правде» сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд рассмотрит заявление прокурора Псковской области Ивана Грибова о признании геноцидом вновь выявленных преступлений периода оккупации.

В частности, в прошлом году на окраинах Пскова были выявлены сразу несколько массовых захоронений. В ходе раскопок в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново и на месте бывшего салотопного завода подняты останки 188 человек. В основном, это были мирные жители, в том числе женщины и дети.