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Происшествия / Преступление

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

27 июля 2021 года, 11:12

Судебное заседание по делу об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, состоится в Псковском областном суде 9 августа в 10:00. Об этом «Псковской правде» сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд рассмотрит заявление прокурора Псковской области Ивана Грибова о признании геноцидом вновь выявленных преступлений периода оккупации. 

В частности, в прошлом году на окраинах Пскова были выявлены сразу несколько массовых захоронений.  В ходе раскопок в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново и на месте бывшего салотопного завода подняты останки 188 человек. В основном, это были мирные жители, в том числе женщины и дети.   

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