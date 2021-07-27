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Общество

Ливни, грозы и шквалистое усиление ветра накроют Псковскую область с 28 июля

27 июля 2021 года, 10:33

С 28 июля погода в Псковской области изменится, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Ливни, грозы и шквалистое усиление ветра накроют Псковскую область с 28 июля

«Сегодня еще жаркий день. Завтра будет проходить фронт окклюзии. При прохождении этого фронта у нас возможны ливни, грозы, шквалистое усиление ветра. Всё это мы прогнозируем, предварительно, на завтра», - отметила Тала Нещадимова. 

Кратковременные дожди, по её словам, продержатся в регионе еще 4-5 дней. Однако, существенных изменений температуры не прогнозируется. После прохождения фронта максимальная температура днем будет от 20 до 25 градусов тепла, ночью — от 9 до 14 градусов или от 8 до 13. Такая погода свойственна концу июля — началу августа, заметила Тала Нещадимова.

«Если бы у нас проходил холодный фронт, то температура понизилась бы градусов на 15. Если бы проходил тёплый фронт, то температура повысилась бы. У нас фронт окклюзии. Если сейчас +25...+30, то послезавтра будет понижение где-то на 5 градусов», - заключила начальник псковского гидрометцентра.

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