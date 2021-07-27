До 32 градусов жары обещают псковичам 27 июля

От 27 до 32 градусов жары ожидается в Псковской области 27 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. День пройдет без существенных осадков, однако, вечером и ночью возможны кратковременные дожди. Ветер - южный, умеренный.

Максимальная температура в Пскове будет от 30 до 32 градусов тепла, минимальная – от 16 до 18 градусов. Днем существенных осадков не прогнозируется, вечером и ночью возможны кратковременные дожди.

В Великих Луках погода будет аналогичной: кратковременные дожди пройдут ночью. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса жары, а ночью столбики термометров опустятся до 15-17 градусов.