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Общество / Здоровье

Первый компонент «Спутника V» заканчивается во многих прививочных пунктах Псковской области

27 июля 2021 года, 09:34

Первый компонент вакцины «Спутник V» заканчивается во многих прививочных пунктах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Вопрос новой поставки в проработке», - отметил глава региона.

Первый компонент вакцины получили 127 тыс. 100 жителей Псковской области. Из них 1 тыс. 694 сделали первую прививку за минувшие сутки, 26 июля.

Полностью завершили вакцинацию от коронавируса уже 87 тыс. 188 человек. В частности, 1 тыс. 780 человек ввели второй компонент вакцины за минувшие сутки.

Псковские медучреждения израсходовали 89,8% поступивших доз препаратов.  

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