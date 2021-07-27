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Общество / Здоровье

В Псковской области занято 76% ковидного коечного фонда

27 июля 2021 года, 09:29

76% ковидного коечного фонда в Псковской области занято, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Этот показатель, по его словам, увеличился на 1% за неделю. «Нагрузка на систему здравоохранения по-прежнему очень высокая», - подчеркнул глава региона.

Так, за сутки 26 июля в области выявили 116 ковидбольных. Больше всего заболевших в Пскове (всего 15 тыс. 513) - там подтвердились 33 случая коронавируса. 16 человек заразились в Невельском районе (всего 1 тыс. 652), 15 - в Псковском (всего 3 тыс. 541). По семь случаев СОVID-19 диагностировали в Великих Луках (всего 7 тыс. 48) и Опочецком (всего 1 тыс. 80) районах, пять - в Стругокрасненском (всего 492), по четыре - в Печорском (всего 769), Плюсском (всего 744) и Пустошкинском (всего 440). В Островском районе (всего 2 тыс. 37) зафиксировали три инфицированных, в Порховском (всего 1 тыс. 327), Новосокольническом (всего 1 тыс. 124), Себежском (всего 716), Новоржевском (всего 561), Пыталовском (всего 541) и Дновском (всего 354) – по два. По одному местному жителю заболели в Великолукском (всего 984), Дедовичском (всего 954), Гдовском (всего 706), Пушкиногорском (всего 506), Бежаницком (всего 450) и Красногородском (всего 283) районах.

Общее число ковидбольных достигло 43 тыс. 290. Выздоровели от этого заболевания 35 тыс. 576 человек. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 44 человека, излечившихся от коронавируса.

Умерли от СОVID-19 549 жителей Псковской области. 

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Комментарии

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Бабулечка
10:43 27.07.2021

Не должны простаивать койки, лечите больных туберкулёзом.

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