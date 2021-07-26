«Лучшее поселение» определяют в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, выездная комиссия конкурса начала свою работу. Специалистам будут представлены достижения каждого населенного пункта в социально-экономическом развитии и благоустройстве территорий.

Лучшие поселения будут определены в номинации «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Заявки на конкурс поступили от 33-х поселений: 10 городских, 23 сельских.

На поощрение победителей предусмотрено 10,5 млн рублей. Грант для победителей среди городских поселений составляет 1 млн рублей, для занявших второе место — 500 тыс рублей. Среди сельских поселений победитель в номинации получит грант в размере 700 тыс рублей, обладатели второго места — 300 тыс рублей.