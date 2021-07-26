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Общество

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживается

26 июля 2021 года, 20:42

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживается. Как пишет официальный Telegram-канал Псковской области, задержка составляет боле 14 часов.

Авиакомпания «Руслайн» производит замену судна, поэтому вылет запланирован на 27 июля в 04.10.

Из-за задержки рейса Минеральные Воды – Псков не могут вылетите пассажиры, которые купили билеты до Калининграда. Их рейс тоже переносится на 28 июля. Вылет состоится в 07.50 минут.

По информации директора аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова, все иногородние пассажиры расселены в гостиницы Пскова.

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