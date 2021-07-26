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Транспорт / Безопасность

Участки дорог в пяти районах Псковской области перекроют для ралли с 28 по 31 июля

26 июля 2021 года, 17:49

С 28 по 31 июля в пяти районах Псковской области перекроют участки дорог для проведения 4-го этапа Чемпионата России по ралли «Псков-2021». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Участки дорог в пяти районах Псковской области перекроют для ралли с 28 по 31 июля

Временное прекращение движения вводится в Новоржевском, Стругокрасненском, Опочецком, Палкинском и Печорском районах. Соответствующий приказ подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

28 июля с 10:00 до 18:00 будут закрыты участки дорог Овчино – Дубровы – Литово от деревни Перхово до деревни Литово Новоржевского района, Костелево – Горушка от деревни Костелево до деревни Горушка Стругокрасненского района, Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района и Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района.

29 июля с 10:00 до 18:00 движение ограничат по дороге Качаново – Луг – Родовое от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района.

30 июля с 18:00 до 20:15 перекроют дорогу Рожкополье – Горбово от 5-го км до поворота на деревню Луговицы Палкинского района, а с 19:30 до 22:00 –дорогу Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Губаново до деревни Качаново Палкинского района.

31 июля с 9:50 до 12:45 и с 13:15 до 16:10 планируется закрыть для транспорта дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Качаново до деревни Сергино Палкинского района и Качаново – Луг – Родовое от деревни Луг до деревни Анашкино Палкинского района.

С 10:20 до 13:10 и с 13:45 до 16:35 будет ограничено движение на дороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Лавры Печорского района до деревни Качаново Палкинского района, а с 10:55 до 13:45 и с 14:20 до 17:15 - Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района.

За прекращение движения отвечает организатор соревнований - Федерация автомобильного спорта Псковской области. Пропуск общественного и гражданского транспорта будет обеспечиваться по требованию с задержкой не более 5 минут.

Контактный телефон президента федерации Мыслевича Олега Вадимовича: 8-911-378-05-81.

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