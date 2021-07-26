В Псковском районе открыли движение по путепроводу через Северный обход города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Подрядная организация «Автомобильные дороги Пскова» завершила ремонт на 2-ом километре дороги Псков – Ваулино – Торошино и открыла по нему движение транспорта. Временные дорожные знаки об изменении схемы движения рабочие демонтировали, однако, однако автовладельцы продолжают двигаться по старой схеме. Тем самым они провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призывает водителей быть внимательными на этом участке, соблюдать предписания дорожных знаков и выбирать безопасную скорость.

Ремонт путепровода был организован из-за повреждения балок пролетного строения, вызванного ДТП. На эти цели было выделено 40,5 млн рублей из областного бюджета. Заказчик работ – Псковавтодор.