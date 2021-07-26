Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

На 17 человек составили административные протоколы за посещение нелегальной кальянной в Пскове

26 июля 2021 года, 17:00

На выходных полицейские пресекли работу нелегальной кальянной на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, административные протоколы были составлены на 17 человек.

На 17 человек составили административные протоколы за посещение нелегальной кальянной в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
На 17 человек составили административные протоколы за посещение нелегальной кальянной в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Владельцы заведения нарушили Указ губернатора региона о мерах по противодействию распространению коронавируса. В частности, они свободно работали до позднего вечера, предоставляли кальяны и не позаботились о социальной дистанции и масках.

На организатора составлен административный материал по статье 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, полицейские изъяли из помещения восемь кальянов.

На посетителей заведения составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за нахождение в общественном месте без масок и без соблюдения социальной дистанции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживается
Вакцину «ЭпиВакКорона» распределили между районами Псковской области
Участки дорог в пяти районах Псковской области перекроют для ралли с 28 по 31 июля
В Псковском районе открыли движение по путепроводу через Северный обход
Прощание с Сергеем Герасимовым состоится в Порхове 27 июля
Игорь Сопов: Попытки подвергнуть сомнению легитимность выборов разбиваются о нормативные акты
Инклюзивный фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Псковской области
В Псковскую область доставят мощи святого князя Александра Невского
Пункты вакцинации от COVID-19 теперь можно найти в Google и Яндекс Картах

Комментарии

Авторизация
No comments
В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней

Происшествия / ЧП
9 июля 10:13

На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда