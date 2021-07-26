На 17 человек составили административные протоколы за посещение нелегальной кальянной в Пскове

На выходных полицейские пресекли работу нелегальной кальянной на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, административные протоколы были составлены на 17 человек.
На выходных полицейские пресекли работу нелегальной кальянной на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, административные протоколы были составлены на 17 человек.
Владельцы заведения нарушили Указ губернатора региона о мерах по противодействию распространению коронавируса. В частности, они свободно работали до позднего вечера, предоставляли кальяны и не позаботились о социальной дистанции и масках.
На организатора составлен административный материал по статье 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, полицейские изъяли из помещения восемь кальянов.
На посетителей заведения составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за нахождение в общественном месте без масок и без соблюдения социальной дистанции.