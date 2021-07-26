На 17 человек составили административные протоколы за посещение нелегальной кальянной в Пскове

Владельцы заведения нарушили Указ губернатора региона о мерах по противодействию распространению коронавируса. В частности, они свободно работали до позднего вечера, предоставляли кальяны и не позаботились о социальной дистанции и масках.

На организатора составлен административный материал по статье 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, полицейские изъяли из помещения восемь кальянов.

На посетителей заведения составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за нахождение в общественном месте без масок и без соблюдения социальной дистанции.