Прощание с Сергеем Герасимовым состоится в Порхове 27 июля

27 июля состоится прощание с председателем территориальной избирательной комиссии Порховского района Сергеем Герасимовым, сообщает Псковское агентство информации.

Отпевание пройдет в соборе Николая Чудотворца на территории Порховской крепости в 9:00. В 10:00 все желающие смогут проститься с погибшим у здания Порховской администрации.

Сергей Герасимов начал свою карьеру в 1975 году учителем физики и математики в Тинеевской восьмилетней школе. В 1983 году его назначили инструктором орготдела райкома КПСС, затем - инструктором-методистом на Порховском релейном заводе. Также Герасимов был председателем Порховского районного совета ДФСО, председателем районного совета народных депутатов и главой администрации Порхова. 13 лет он проработал директором средней школы № 2.

На должность председателя ТИК Порховского района Сергей Герасимов был назначен с 2007 года.

О смерти Сергея Герасимова стало известно 25 июля. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на собственные источники, Сергей Герасимов поехал на рыбалку и не вернулся. Его тело обнаружила водолазная группа поисково-спасательного отряда города Пскова в озере Лучно в Порховском районе.