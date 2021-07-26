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Общество

Прощание с Сергеем Герасимовым состоится в Порхове 27 июля

26 июля 2021 года, 15:52

27 июля состоится прощание с председателем территориальной избирательной комиссии Порховского района Сергеем Герасимовым, сообщает Псковское агентство информации.

Отпевание пройдет в соборе Николая Чудотворца на территории Порховской крепости в 9:00. В 10:00 все желающие смогут проститься с погибшим у здания Порховской администрации.

Сергей Герасимов начал свою карьеру в 1975 году учителем физики и математики в Тинеевской восьмилетней школе. В 1983 году его назначили инструктором орготдела райкома КПСС, затем - инструктором-методистом на Порховском релейном заводе. Также Герасимов был председателем Порховского районного совета ДФСО, председателем районного совета народных депутатов и главой администрации Порхова. 13 лет он проработал директором средней школы № 2.

На должность председателя ТИК Порховского района Сергей Герасимов был назначен с 2007 года.

О смерти Сергея Герасимова стало известно 25 июля. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на собственные источники, Сергей Герасимов поехал на рыбалку и не вернулся. Его тело обнаружила водолазная группа поисково-спасательного отряда города Пскова в озере Лучно в Порховском районе.

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