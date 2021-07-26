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Политика

Игорь Сопов: Попытки подвергнуть сомнению легитимность выборов разбиваются о нормативные акты

26 июля 2021 года, 15:39

Попытки подвергнуть сомнению легитимность выборов разбиваются о законодательные и нормативные акты, заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе круглого стола «Единый день голосования – 2021: подготовка кампании, подписание соглашений с политическими партиями». Мероприятие организовано Общественной палатой региона 26 июля в медиацентре Псковского агентства информации.

Игорь Сопов: Попытки подвергнуть сомнению легитимность выборов разбиваются о нормативные акты

Фото Псковского агентства информации

Игорь Сопов отметил, что трёхдневное голосование обусловлено сложной эпидобстановкой. «Других причин нет, инсинуаций быть не должно», – добавил он.

В то же время, Игорь Сопов обратил внимание на открытость избирательной системы. «Каждый наш шаг тут же становится публичным, достоянием общественности», - сказал он.

В ходе круглого стола Общественная палата Псковской области заключила соглашение о сотрудничестве с Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Документ председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению в 2021 году за выборами на территории региона Наталья Горбачёва и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева.

Глава облизбиркома призвал малые партии делегировать функции наблюдения Общественной палате. По его словам, не все могут проявить оргспособности и организовать наблюдение в течение трёх дней. В частности, это происходит из-за ограниченных ресурсов у политических объединений. 

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