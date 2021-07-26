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Культура / Фестиваль

Инклюзивный фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Псковской области

26 июля 2021 года, 13:36

Международный инклюзивный онлайн-фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Инклюзивный фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Открылся фестиваль показом спектакля «Сны Пиросмани» Упсала-Цирка из Санкт-петербурга, созданного по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. Режиссер - Лариса Афанасьева.

Над постановкой работали профессиональные артисты театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники, а также дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна и выпускники цирка.

Упсала-Цирк — это социально-культурный проект, который реализуется в Санкт-Петербурге с 2000 года. Организация помогает детям и подросткам поверить в себя и реализовать свои таланты. Она показывает альтернативу неблагополучной жизни и дает шанс измениться в лучшую сторону. Участие в создании спектакля и выступление — это одна из форм такой работы.

Инклюзивный фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» продлится до 28 июля. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковской области. Организаторы - региональный комитет по культуре, областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и Театрально-концертная дирекция Псковской области.

С программой можно ознакомиться здесь

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