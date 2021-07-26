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Общество / Здоровье

Пункты вакцинации от COVID-19 теперь можно найти в Google и Яндекс Картах

26 июля 2021 года, 11:52

Теперь жители Псковской области могут найти пункты вакцинации от COVID-19 в Google и Яндекс.Картах.

Пункты вакцинации от COVID-19 теперь можно найти в Google и Яндекс Картах

Всего на картах отмечено около 6 тысяч объектов во всех регионах страны. Это и мобильные, и стационарные пункты. Чтобы их увидеть, пользователю необходимо ввести ключевые слова: «вакцинация», «где сделать прививку» в Яндекс.Картах или «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google.Картах. Списки мест вакцинации регулярно обновляются.

В картографических сервисах можно узнать часы работы организации, построить маршрут или позвонить по горячей линии, где консультируют по вопросам вакцинации. В Google Картах также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф.

«Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Данные о пунктах вакцинации появились в картографических сервисах благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

Ранее Центр управления регионом Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению разработал карту вакцинированных от коронавируса жителей, где отражена динамика количества привитого населения. Так, 25 июля, от коронавируса привились 1 тыс. 139 жителей Псковской области: 422 человека ввели первый компонент вакцины и 717 – второй.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. На сегодняшний день зарегистрированы три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

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