38 человек госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу за выходные

38 человек госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу за выходные – 24 и 25 июля. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Анастасию Повторейко.

Так, в инфеционку попал 59-летний пскович. Его привезли на «скорой» в тяжелом состоянии: сатурация - 66%, температура - 39.2 градуса.

Выяснилось, что пациент самостоятельно лечился парацетамолом на протяжении двух недель. За это период поражение легких достигло 74%. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

В великолукский филиал инфекционной больницы доставили 37-летнего жителя Ленинградской области. Он поступил в медучреждение в состоянии средней степени тяжести на 9-й день болезни.

Компьютерная томография показала, что легкие мужчины поражены на 70%. Сатурация – 87 %, температура – 38,5 градуса.