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Происшествия

63 пьяных водителя выявили на дорогах Псковской области за неделю

26 июля 2021 года, 10:30

За прошедшую неделю, с 19 по 25 июля, на дорогах Псковской области выявили 63 водителя в состоянии алкогольного опьянения, семерых из них задержали повторно. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

Всего за семь дней полицейские пресекли 1 тыс. 929 административных правонарушений.

Кроме того, произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек.

В Госавтоинспекции отметили, что причиной ДТП зачастую является управление автомобилем в нетрезвом виде. В связи с этим полицейские призвали соблюдать ПДД и беречь жизни – свою и других участников дорожного движения.  

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