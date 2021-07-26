Более тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 25 июля, от коронавируса привились 1 тыс. 139 жителей Псковской области: 422 человека ввели первый компонент вакцины и 717 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
За минувшие сутки, 25 июля, от коронавируса привились 1 тыс. 139 жителей Псковской области: 422 человека ввели первый компонент вакцины и 717 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Всего первую прививку сделали 125 тыс. 406 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию от СОVID-19 уже 85 тыс. 408 человек.
В Псковской области израсходовано 91,8% поступившей вакцины. 25 июля прибыла партия препарата «ЭпиВакКорона». 10 тыс. 530 доз будут распределены между медучреждениями пропорционально численности прикреплённого населения.