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Общество / Здоровье

За неделю число новых случаев коронавируса снизилось в Псковской области на 3,7%

26 июля 2021 года, 09:41

За минувшую неделю в сравнении с предыдущей число новых случаев коронавируса снизилось в Псковской области на 3,7%. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. «Только благодаря активной прививочной кампании роста заболеваемости нет», - отметил глава региона.

За неделю число новых случаев коронавируса снизилось в Псковской области на 3,7%

За сутки 25 июля, по его данным, зафиксировали 120 ковидбольных. Большая часть заболевших – 30 человек – находится в Пскове (всего 15 тыс. 480). Еще 28 случаев коронавируса выявили в Великих Луках (всего 7 тыс. 41). В Псковском районе (всего 3 тыс. 526) заразились десять человек, в Пушкиногорском (всего 505) – восемь, в Невельском (всего 1 тыс. 636) – семь. По пять инфицированных добавилось в Островском (всего 2 тыс. 34) и Великолукском (всего 983) районах, по четыре - в Бежаницком (всего 449) и Красногородском (всего 282), по три – в Дедовичском (всего 953), Себежском (всего 714) и Пыталовском (всего 539). По два случая СОVID-19 диагностировали в Печорском (всего 765), Плюсском (всего 740), Гдовском (всего 705), Куньинском (всего 386) и Усвятском (всего 291) районах.

Всего с начала пандемии подтвердилось 43 тыс. 174 случая коронавируса. Выздоровели от этого заболевания 35 тыс. 532 человека, в том числе 44 – за минувшие сутки. Вирус унес жизни 547 псковичей. 

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Комментарии

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Бабулечка
11:57 26.07.2021

Старается удивить губернатор приятно-необходимыми цифрами для него! На три человека меньше заболело, чем вчера, а это оказывается аж целых 3,7 процента от предидущих показателей...витаминки заслуга! Скоро узнает об этом вся наша Россия,необходимо ходатайствовать о повторном награждение Гинцбурга.

Бабулечка
14:53 26.07.2021

"Избыточная смертность в России превышает смертность многих других стран... Борьбу за здоровье нации подменили борьбой с коронавирусом...В Сингапуре перестали квалифицировать ситуацию по ковиду, как чрезвычайную, после чего прекратилась массовая истерия, и вспомнили, что есть и др.болезни, от которых тоже нужно лечить людей, чтобы они не умирали.." Сергей Панченко в статье от 25 июля на Дзене "Пандемия открыла страшную тайну о новом мире.Юрий Крупнов,Игор Шишкин."

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