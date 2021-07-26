До 31 градуса жары прогнозируют в Псковской области 26 июля

26 июля в Псковской области ожидается от 26 до 31 градуса тепла. Ночью температура воздуха спадет до 10-15 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет южных направлений, слабый.

Максимальная температура в Пскове достигнет 30 градусов, минимальная - 13-15 градусов. Дождей в городе не прогнозируют.

В Великих Луках - также без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов. Ночью обещают 12-14 градусов.