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Общество / Здоровье

Мобильный пункт вакцинации перенесут от «Леруа Мерлен» на Запсковье

25 июля 2021 года, 17:13

Мобильный пункт вакцинации в Пскове перенесут с парковки «Леруа Мерлен» на Запсковье. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Псковскую городскую поликлинику.

Мобильный пункт вакцинации перенесут от «Леруа Мерлен» на Запсковье

Фото Псковского агентства информации

ФАП перестанет работать у строительного гипермаркета с 26 июля. Псковичам, которые получили первый компонент вакцины в этом пункте, через 21 день рекомендуют обращаться в поликлинику N1.

26 июля ФАП будет на технической подготовке, однако, уже с 27 июля планируется начать вакцинацию на Запсковье. График работы и место стоянки пока неизвестны.  

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