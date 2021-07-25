Мобильный пункт вакцинации перенесут от «Леруа Мерлен» на Запсковье

Мобильный пункт вакцинации в Пскове перенесут с парковки «Леруа Мерлен» на Запсковье. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Псковскую городскую поликлинику.

ФАП перестанет работать у строительного гипермаркета с 26 июля. Псковичам, которые получили первый компонент вакцины в этом пункте, через 21 день рекомендуют обращаться в поликлинику N1.

26 июля ФАП будет на технической подготовке, однако, уже с 27 июля планируется начать вакцинацию на Запсковье. График работы и место стоянки пока неизвестны.