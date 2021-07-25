За минувшие сутки, 24 июля, от коронавируса привились более трех тысяч жителей Псковской области: 1 тыс. 89 человек получили первый компонент вакцины и 2 тыс. 17 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
За минувшие сутки, 24 июля, от коронавируса привились более трех тысяч жителей Псковской области: 1 тыс. 89 человек получили первый компонент вакцины и 2 тыс. 17 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Всего первую прививку сделали 124 тыс. 984 жителя региона. Из них 84 тыс. 691 полностью завершил вакцинацию.
Использовано 94% доз поступившей вакцины.
Глава региона также рассказал, что «Спутник V» защищает от коронавируса эффективнее остальных препаратов - он может противостоять всем штаммам заболевания, в том числе бразильскому. Такие данные озвучил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург ,конечно, будет нахваливать свой спутник, от которого отказываются некоторые страны, и не принят Евросоюзом. Производитель вия даже не подозревает, что от него в России стали чаше умирать люди, после сангубернских постановлений . А губернатор, российский политик, берёт смелость утверждать о эффективновности вия от всех видов штаммов! Чудо, да и только, вакцина...все на витаминизацию..., чиновники стараются и стараются тысячами доз заказывают, по итогамждёт хорошее назначение и премия.