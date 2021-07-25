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Общество / Здоровье

Более трех тысяч псковичей привились от коронавируса за сутки

25 июля 2021 года, 11:30

За минувшие сутки, 24 июля, от коронавируса привились более трех тысяч жителей Псковской области: 1 тыс. 89 человек получили первый компонент вакцины и 2 тыс. 17 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Более трех тысяч псковичей привились от коронавируса за сутки

Всего первую прививку сделали 124 тыс. 984 жителя региона. Из них 84 тыс. 691 полностью завершил вакцинацию. 

Использовано 94% доз поступившей вакцины.

Глава региона также рассказал, что «Спутник V» защищает от коронавируса эффективнее остальных препаратов - он может противостоять всем штаммам заболевания, в том числе бразильскому. Такие данные озвучил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. 

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Комментарии

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Бабулечка
14:54 25.07.2021

Гинцбург ,конечно, будет нахваливать свой спутник, от которого отказываются некоторые страны, и не принят Евросоюзом. Производитель вия даже не подозревает, что от него в России стали чаше умирать люди, после сангубернских постановлений . А губернатор, российский политик, берёт смелость утверждать о эффективновности вия от всех видов штаммов! Чудо, да и только, вакцина...все на витаминизацию..., чиновники стараются и стараются тысячами доз заказывают, по итогамждёт хорошее назначение и премия.

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