Более трех тысяч псковичей привились от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 24 июля, от коронавируса привились более трех тысяч жителей Псковской области: 1 тыс. 89 человек получили первый компонент вакцины и 2 тыс. 17 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Всего первую прививку сделали 124 тыс. 984 жителя региона. Из них 84 тыс. 691 полностью завершил вакцинацию.

Использовано 94% доз поступившей вакцины.

Глава региона также рассказал, что «Спутник V» защищает от коронавируса эффективнее остальных препаратов - он может противостоять всем штаммам заболевания, в том числе бразильскому. Такие данные озвучил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.