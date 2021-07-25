За сутки 24 июля в ковидстатистику Псковской области добавились еще 123 заболевших и 124 выздоровевших. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Больше всего ковидбольных – 38 человек – выявили в Пскове (всего 15 тыс. 450). В Великих Луках (всего 7 тыс. 13) заразились 26 человек, в Псковском районе (всего 3 тыс. 516) – 13, в Новоржевском (всего 559) – 10. Девять случаев коронавируса диагностировали в Великолукском районе (всего 978), по пять – в Пустошкинском (всего 436) и Красногородском (всего 278), по четыре – в Опочецком (всего 1 тыс. 73) и Дедовичском (всего 950). В Пушкиногорском районе (всего 497) зафиксировали три инфицированных местных жителя, в Пыталовском (всего 536) – два, а в Островском (всего 2 тыс. 29), Стругокрасненском (всего 487), Куньинском (всего 384) и Дновском (всего 352) – по одному.

С начала пандемии число ковидбольных достигло 43 тыс. 54. Выздоровели от этого заболевания 35 тыс. 488 человек.

Скончались от коронавируса 542 жителя Псковской области. В частности, за минувшие сутки подтвердилось еще четыре смерти от вируса. «В России повторился антирекорд смертности – за сутки СОVID-19 забрал 799 жизней. Берегите себя и вакцинируйтесь!», - добавил глава региона.