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Общество

До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 25 июля

25 июля 2021 года, 10:10

25 июля в Псковской области ожидается от 23 до 28 градусов тепла днем и от 8 до 13 - ночью. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер – южный, слабый.

В Пскове день пройдет без осадков. Максимальная температура днем будет 25-27 градусов тепла, минимальная ночью – 10-12 градусов.

В Великих температура также поднимется до 27 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут на уровне 9-11 градусов. Дождя в этом городе не обещают. 

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